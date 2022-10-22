Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 19:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayhancan Güven galibiyetle başladı
[Fotograf: AA]
Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, dünyanın önemli GT serilerinden biri olan ADAC GT Masters serisinin son yarış haftasının ilk gününde birinci oldu.
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre Hockenheimring’de gerçekleştirilen yarışta takım arkadaşı Christian Engelhart ile başarılı bir sürüş ortaya koyan Güven, damalı bayrağı birinci sırada geçti.
Başarılı pilot ADAC GT Masters 2022 serisindeki son yarışına yarın TSİ 14.00'da çıkacak.
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