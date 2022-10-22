Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 18:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF Başkanı Büyükekşi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'yle buluştu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF'nin 4. Levent'teki binasında gerçekleşen görüşmede TFF başkan vekilleri İbrahim Burkay ve Murat Aksu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri de yer aldı.
Türk futbolunun marka değerini artıracak proje ile adımların kapsamlı bir şekilde ele alındığı toplantıda, kulüplerin ve futbolun paydaşlarının mali sürdürülebilirliğinin sağlanması için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
TFF Başkanı Büyükekşi, Bakan Nebati'ye A Milli Takım forması takdim etti.
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