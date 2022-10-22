Emre Belözoğlu'ndan iki değişiklik
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 2-0 kazandıkları İstanbulspor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.
Emre Belözoğlu, karşılaşmada Lucas Lima ve Yossouf Ndayishimiye'nin yerine, Hasan Ali Kaldırım ve Stefano Okaka'ya ilk 11'inde şans verdi.
Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Lucas Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Deniz Türüç, Bertrand Traore ve Stefano Okaka ilk 11'iyle çıktı.
Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde ise Muhammed Şengezer, Alexandru Epureanu, Münir, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Francis Nzaba, Lucas Lima ve Junior Caiçara yer aldı.
Mahmut Tekdemir stoperde
Emre Belözoğlu, cezalı Youssouf Ndayishimiye'nin yokluğunda stoperde Mahmut Tekdemir'e şans verdi.
Asıl mevkisi orta saha olan Mahmut Tekdemir, Leo Duarte ile birlikte Fenerbahçe karşısında Medipol Başakşehir'in stoper ikilisini oluşturdu.
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