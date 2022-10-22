Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de değerlendirdiği Bright Osayi-Samuel'in yerine İsmail Yüksek'e şans verdi.

Medipol Başakşehir karşısında kalede yine Altay Bayındır'ı görevlendiren Jesus, savunma üçlüsünde Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai'yi oynattı.

Kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ile Lincoln Henrique'yi tercih eden 68 yaşındaki Portekizli teknik adam, orta sahada ise İsmail Yüksek ile Miguel Crespo'ya şans verdi.

Bu oyuncuların önünde İrfan Can Kahveci'yi görevlendiren Jesus, gol yollarında ise Michy Batshuayi ile Enner Valencia'yı tercih etti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Willian Arao, Ezgjan Alioski, Diego Rossi, Arda Güler, Bright Osayi-Samuel, Emre Mor, Miha Zajc, Joao Pedro ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.

Tribünlerden Altay'a destek

Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde kalecileri Altay Bayındır'a destek oldu. Son zamanlarda performansıyla ilgili eleştiriler alan milli kaleci için teknik direktör Jorge Jesus, taraftarlara destek çağrısında bulunmuştu.

Sarı-lacivertliler, maç öncesinde Altay'a sevgi gösterisinde bulundu. 24 yaşındaki kaleci de taraftarların sevgi gösterilerine tribünleri alkışlayarak karşılık verdi.

[Fotoğraf: AA]

Arao ve Zajc döndü

Fenerbahçe'de sakatlıkları sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Willian Arao ve Miha Zajc, formasına kavuştu.

Son olarak deplasmanda Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada forma giyen Arao, ligde Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca müsabakalarını kaçırmıştı.

Ligde 9 Ekim'de Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakada yedek soyunan Miha Zajc ise sakatlığı sebebiyle MKE Ankaragücü ve AEK Larnaca maçlarında kadroda yer almamıştı.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 3 futbolcusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, kadroda yer almadı.

Tribünler yine doldu

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon tüm iç saha maçlarında olduğu gibi takımını yine yalnız bırakmadı.

Maçtan saatler öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli futbolseverler, karşılaşma öncesinde futbolcularına destek oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadı'nda kendileri için ayrılmış bölümlerin tamamını doldurdu.

Emre Belözoğlu'na sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir'i çalıştıran eski futbolcu ve teknik direktörleri Emre Belözoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.

Tribünler, sarı-lacivertlilerin efsane isimleri arasında yer alan Belözoğlu lehine maçtan önce tezahürat yaptı.