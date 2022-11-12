Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Süper Lig'de oynadığı son 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 5 maçlık galibiyet serisine de ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek hem zirvedeki puan farkını korumayı hem de Dünya Kupası arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.

Ligde bir maçı eksik Fenerbahçe, geride kalan 12 müsabakada topladığı 29 puanla lider durumda bulunuyor.

Sezona istediği gibi başlayamayan Bitexen Giresunspor, geçen hafta İstanbulspor'u yenerek moral bulmuştu.

Yeşil beyazlılar, 12 maçta 12 puanı hanesine yazdırdı. Bu sezon deplasmanda 6 maça çıkan Karadeniz temsilcisi, sadece Galatasaray müsabakasında 3 puan sevinci yaşayabildi.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Alioski, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Pedro, Zajc, Rossi, Valencia.

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Alper Uludağ, Arias, Perez, Eguskiza, Navarrete, Görkem Sağlam, Campuzano, Bajic, Serginho, Kuwas.