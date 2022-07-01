Fenerbahçe ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da devam edecek.

Sarı-Laciverliler, 2 Temmuz Cumartesi günü Sırbistan ekibi FK Partizan ve 6 Temmuz Çarşamba günü de Macaristan ekibi Mol Fehervar ile hazırlık maçı oynayacak.

Graz kentindeki Merkür Arena Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak her iki karşılaşma da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.