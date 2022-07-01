Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 10:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'nin hazırlık maçları TRT Spor'da
Fenerbahçe'nin 2 Temmuz Cumartesi günü Sırbistan ekibi FK Partizan ve 6 Temmuz Çarşamba günü de Macaristan ekibi Mol Fehervar ile yapacağı hazırlık maçları TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da devam edecek.
Sarı-Laciverliler, 2 Temmuz Cumartesi günü Sırbistan ekibi FK Partizan ve 6 Temmuz Çarşamba günü de Macaristan ekibi Mol Fehervar ile hazırlık maçı oynayacak.
Graz kentindeki Merkür Arena Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak her iki karşılaşma da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Etiketler: Fenerbahçe
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