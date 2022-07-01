Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 04:04Son Güncelleme: Kaynak: AA-TRT Spor
Filenin Sultanları Hollanda’ya set vermedi
[Fotoğraf: AA ]
Filenin Sultanları, Milletler Ligi 3'üncü haftasının ikinci maçında Hollanda ile karşılaştı. Millilerimiz, Hollanda'yı 3-0 yenerek, 10. maçında 6. galibiyetini elde etti.
Milletler Ligi'nde 3'üncü hafta heyecanı devam ediyor. Kadın Milli Voleybol Takımı, bu etaptaki ikinci maçında Hollanda ile karşılaştı.
İlk maçta ev sahibi Kanada'ya 3-1 mağlup olan Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-0 yenerek haftanın ilk galibiyetini aldı.
Milliler, geride kalan 10 maçta 6 kez mutlu sona ulaştı.
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