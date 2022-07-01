Milletler Ligi'nde 3'üncü hafta heyecanı devam ediyor. Kadın Milli Voleybol Takımı, bu etaptaki ikinci maçında Hollanda ile karşılaştı.

İlk maçta ev sahibi Kanada'ya 3-1 mağlup olan Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-0 yenerek haftanın ilk galibiyetini aldı.

Milliler, geride kalan 10 maçta 6 kez mutlu sona ulaştı.