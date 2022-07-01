Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 6'ncı günü tamamlandı. Türkiye, dün organizasyonda, 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.

Türkiye, altı günün sonunda, 21 altın, 11 gümüş, 16 bronz toplam 48 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini korudu.

Türkiye'yi İtalya takip ederken, ev sahibi Cezayir üçüncü sırada yer aldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın beşinci gününde atletizm, badminton, boks, judo branşlarında toplamda 9 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

"Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın beşinci gününde atletizm, badminton, boks, judo branşlarında 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Başarılarıyla bizleri gururlandıran milli sporcularımıza ve teknik ekibe teşekkür ediyor, organizasyonda mücadele edecek sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."