Sarı lacivertlilerin, 29 yaşındaki oyuncu için Brezilya ekibine yaklaşık 2 buçuk milyon avro ödeyeceği öğrenildi.

Futbolcu tarafıyla yapılan görüşmelerde de son noktaya gelindi. Gustavo Henrique'in sözleşme detaylarının belirlenmesinin ardından İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Bu arada Fenerbahçe'de; Kim Min Jae’nin ayrılışı, Serdar Aziz’in sakatlığı, Szalai ve Tisserand’a gelen teklifler nedeniyle stoper transferleri devam edecek.

Sarı lacivertlilerin listesinde Nino, Pablo Mari ve Leo Ortiz de bulunuyor.

Gustavo Henrique dışında duruma göre bu mevkiye bir veya iki transfer daha yapılması planlanıyor.