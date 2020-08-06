Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'den Smolov hamlesi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Hücum hattını da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Rus golcü Fedor Smolov’a resmi teklif yaptı.
Fenerbahçe, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen ve sezonu kiralık olarak İspanya ekibi Celta Vigo'da geçiren Fedor Smolov için resmi teklif yaptı.
30 yaşındaki forvet, İspanyol ekibiyle bu sezon 14 maça çıktı, 2 gol kaydetti.
Etiketler: Fedor Smolov FenerbahçeSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 21:00
Son Haberler
- 21:51
- 21:35
- 21:28
- 21:19
- 20:46
Sıradaki Haber
Sivasspor'un yeni transferi Felix: Elimden gelenin en iyisini yapacağım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz