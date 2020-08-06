Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Trabzonspor üç futbolcuya teşekkür etti
Trabzonspor Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias'a katkılarından dolayı teşekkür ederek veda etti.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Teşekkürler | Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias’a kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz."
Etiketler: Trabzonspor Manoel Messias filip novak Badou NdiayeSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 20:11
Son Haberler
- 20:25
- 20:19
- 20:11
- 20:06
- 19:57
Sıradaki Haber
Tahkim Kurulu Vedat Muric ile Yusuf Günay'ın cezasını onadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz