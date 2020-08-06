Beşiktaş, Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'ın yerine golcü arayışlarını sürdürüyor. Yönetim, Porto’nun Yeşil Burun Adalı golcüsü Ze Luis ile ilgileniyor.

Daha önce Porto’dan Vincent Aboubakar'ı kiralayan ve Portekiz ekibiyle ilişkileri iyi olan siyah beyazlılar, 29 yaşındaki santrfor için de kiralama yöntemini düşünüyor.

Ze Luis’i kiralamaya sıcak bakan ancak sonrasında zorunlu satış opsiyonu koymak isteyen Porto kulübü ile görüşmeler sürüyor.

Beşiktaş yönetimi, satın alma opsiyonu olmadan Ze Luis'i kiralamayı planlıyor.

29 yaşındaki golcüye, Türkiye’den başka takımların da talip olduğu öğrenildi.

Porto yönetimi, kiralama talebi olan bütün kulüplere aynı cevabı vererek zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istediği de gelen haberler arasında.

Porto formasıyla bu sezon 31 maça çıkan Ze Luis, 11 gol attı.