Bu sezon gösteriği performansla beğeni toplayan Kosovalı golcüye birçok Avrupa kulübünün ilgisi olduğu biliniyordu.

Fiorentina'nın da takibinde olan Muriç'e ilk teklif Lazio'dan geldi. 15 milyon euroluk teklifi reddeden Fenerbahçe, İtalyan kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.