Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Lazio'dan Vedat Muriç'e teklif
Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi Lazio'dan Vedat Muriç için gelen 15 milyon euroluk teklifi reddetti.
Bu sezon gösteriği performansla beğeni toplayan Kosovalı golcüye birçok Avrupa kulübünün ilgisi olduğu biliniyordu.
Fiorentina'nın da takibinde olan Muriç'e ilk teklif Lazio'dan geldi. 15 milyon euroluk teklifi reddeden Fenerbahçe, İtalyan kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.
Etiketler: Fenerbahçe Lazio Vedat MuricSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 19:31
Son Haberler
- 20:11
- 20:06
- 19:57
- 19:43
- 19:33
Sıradaki Haber
Galatasaray’da hedef Fatih Öztürk ve Sinan Gümüş
Yükleniyor lütfen bekleyiniz