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Dünya
AA 21.08.2026 02:17

İşgalci İsraillilerin Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli yaralandı.

İşgalci İsraillilerin Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli yaralandı

Filistin devlet televizyonunun Filistin Kızılayına dayandırdığı haberde, İsrailli grupların El Halil kentinin Hırbet Deyr Şems bölgesinde Filistinlilerin evlerine saldırdıkları belirtildi.

Haberde, İsrailli radikal grupların saldırılarında 3 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, yerleşimci gruplar İsrail ordusunun korumasında Filistinlilerin evlerine saldırdı ve bazı küçükbaş hayvanları çaldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsraillilerin, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde Filistinlilere ait araçlara taşlarla saldırdıkları bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları, askeri operasyonlar, kaçak Yahudi yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtlayan uygulamalarda artış yaşanıyor.

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