Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, İstişare Kurulu Genel Sekreteri Kenan Atalay, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ile üyelerinin katıldığı törende, 2019-20 Türkiye Kupası, müzedeki diğer kupaların yanında sergilenmeye başlandı.

Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, yaptığı açıklamada Türkiye Kupası’nı Şamil Ekinci Müzesi’ne getirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

"Bu kupa, geçmişten bugüne Türkiye Kupası’nda kazandığımız dokuzuncu kupa. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice kupaları Trabzonsporumuza ve müzemize kazandırmaya devam ederiz."

Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ise “Şamil Ekinci Müzesi’nde tarihimizde kazandığımız bütün başarılarımız sergileniyor. O başarılara bir yenisini daha ekledik ve artık müzemizdeki yerini aldı. Taraftarlarımız müzemizi ziyaret ederek Trabzonsporumuzun dününe ve bugününe tanıklık edebilirler” diye konuştu.

