Galatasaray’da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

Fatih Öztürk’ün, Kasımpaşa’dan bonservisini almasını bekleyen yönetim, şartların oluşması halinde tecrübeli eldivene imza attıracak.

Eski futbolcusu Sinan Gümüş’ü de kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, girişimlerini sürdürüyor.

Sinan’ın bonservisini elinde tutan Genoa’nın kiralama bedeli istememesi, sarı kırmızılıların transferde elini güçlendiriyor.

26 yaşındaki futbolcunun menajeri ile de görüşen yönetimin, anlaşma noktasına yakın olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın yakın zamanda Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elabdellaoui transferlerini de resmen açıklaması bekleniyor.

Yönetimin, 12 Ağustos’ta yapılacak ilk antrenman öncesinde kesin olarak anlaşma sağlanan futbolcular için bir imza töreni hazırlığında olduğu kaydedildi.