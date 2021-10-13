Milli araya lider giren Fenerbahçe'de,tek eksik olarak gollü galibiyetler olarak görülüyor. Kazanılan 5 maçta rakip fileleri 2 kez havalandıran sarı lacivertliler, Adana Demirspor’u 1-0 yenmişti.

Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, sadece Medipol Başakşehir’e gol atamadı.

Teknik direktör Vitor Pereira uyum sürecinin atlatıldığını ve sakat oyuncular dönünce takımın gol bulma konusunda daha etkili olacağını düşünüyor.

Fenerbahçe’nin gol yollarında yaşadığı sıkıntı bu sezona özgü değil. Son 4 sezonda, 3 ve daha fazla farklı kazanılan karşılaşma sayısı sadece 9.

Bu dönemde Beşiktaş 24, Galatasaray 19, Trabzonspor ise 12 kez 3 ve daha farklı maçlar kazandı.

Sarı lacivertliler adına 2010-11 sezonundan sonra 20 golü geçen isim bulunmuyor. O dönem fileleri 28 kez havalandıran Alex'in ardından hiçbir oyuncu 20 gol barajının üzerine çıkmayı başaramadı.