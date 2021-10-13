Benzie Central Lisesi'nden Kevin Hubbell, okulunun Kingsley'i 17-0 yendiği maçta 16 gol atarak bir lise maçında en çok gol atan oyuncu olarak eyalet ve ulusal rekor kırdı.

Kingsley okulunun yönetim kurulu üyesi Heather Bartelmay, “Onları roket gibi fırlatıyordu. Gelip çocuklarımıza sarıldık. İhtiyaç duyulan buydu. Kalpleri kanıyordu.” dedi.

Kingsley, tüm sezon boyunca oynadığı 16 maçın tamamını kaybetti ve sadece yedi gol kaydetti.

Eleştiri yağmuruna tutuldu

Kingsley Lisesi'nin müsabakalarda henüz hiçbir zaferinin olmaması ve takım bu haldeyken bu kadar gol atılmasını sportmenlik dışı bulanlar, takımı eleştiri yağmuruna tuttu.

Benzie Central Lisesi'nin teknik direktörü Chris Batchelder ise "Hubbell rekoru kırdığında herkesin memnun olmayacağını, bazılarının bundan rahatsızlık duyacağını biliyordum" dedi.

Teknik direktör özür diledi

Batchelder, maçtan sonra rakip liseye bir mektup göndererek özür diledi ve "Takımınızı ya da oyuncularınızı küçük düşürmek gibi bir niyetim yoktu" dedi.