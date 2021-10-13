Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, sözleşmelerdeki miktardan fazla doğal gazın sağlanamayacağını belirterek böyle bir durumun Gazprom ile görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, ülkesinin, depolama tesislerine gaz iletiminde 1 Kasım'a kadar herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları bu ay rekor seviyelere ulaştı. Ancak Kremlin, sevkiyatın kasıtlı olarak kesintiye uğratıldığı iddialarını birçok kez reddetti.

[Grafik: TRT Haber]

Grafik: M. Furkan Terzi