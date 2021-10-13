Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 13:34Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kremlin: Avrupa'ya gaz tedariki en üst seviyede
[Temsili fotoğraf: AA]
Kremlin, Rus doğal gaz şirketi Gazprom'un mevcut anlaşmalar dahilinde Avrupa'ya maksimum seviyede doğal gaz sağladığını bildirdi.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, sözleşmelerdeki miktardan fazla doğal gazın sağlanamayacağını belirterek böyle bir durumun Gazprom ile görüşülmesi gerektiğini söyledi.
Öte yandan Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, ülkesinin, depolama tesislerine gaz iletiminde 1 Kasım'a kadar herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti.
Avrupa'da doğal gaz fiyatları bu ay rekor seviyelere ulaştı. Ancak Kremlin, sevkiyatın kasıtlı olarak kesintiye uğratıldığı iddialarını birçok kez reddetti.
[Grafik: TRT Haber]
Grafik: M. Furkan Terzi
Son Haberler
- 14:01
- 13:57
- 13:52
- 13:58
- 13:51
Sıradaki Haber
Lübnan'da eğitim uçağı düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz