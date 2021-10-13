Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lübnan'da eğitim uçağı düştü
[Uçağın düştüğü bölgede çalışmalar sürüyor. | Fotoğraf: Reuters]
Lübnan'da bir sivil eğitim uçağının denize düştüğü ve kayıpların olduğu bildirildi.
Lübnan ordusu, sivil eğitim uçağının başkent Beyrut'un kuzeyindeki Cubeyl açıklarında Akdeniz'e düştüğünü duyurdu.
Söz konusu uçağın yerel saatle 10.40'ta düştüğü kaydedilen açıklamada, Lübnan Deniz ve Hava kuvvetleri ile sivil savunma ekiplerinin kayıpları aradığı ifade edildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Yerel basın ise denize düşen Cessna-172 tipi eğitim uçağında 2 kişinin olduğunu aktardı.
Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi'nin de kısa süre içinde arama kurtarma çalışmalarını takip etmek üzere uçağın düştüğü bölgeye intikal edeceği bildirildi.
Eğitim uçağının düşme nedenine ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.
Etiketler: Lübnan Hava Yolu Uçak Kazası
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