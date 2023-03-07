Fenerbahçe'nin, Avrupa macerası Sevilla karşısında devam edecek. Teknik direktör Jorge Jesus'un, zorlu deplasmanda sahaya süreceği 11 şekillenmeye başladı.

Portekizli teknik adam, zorlu karşılaşmada savunmada Attila Szalai ve Samet ikilisini bozmayı düşünmüyor.

İki stoperin performansından memnun olan teknik heyet, Sevilla karşısında stoper tandeminde değişiklik yapmayacak.

Savunmanın sağında Ferdi’ye şans vermeyi düşünen Jesus, sol bekte Lincoln Henrique ya da Oosterwolde’yi sahaya sürecek.

Fenerbahçe'de, orta sahada ise Willian Arao’nun şans bulması bekleniyor. Brezilyalı oyuncunun partnerinin Miha Zajc olması planlanıyor.

Kanatlarda alternatifi fazla olan Jesus, bu bölge için kararını daha sonra verecek. İleri uçta ise Enner Valencia ve Joshua King’in forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptı

Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman, sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.

Çabukluk çalışmalarının ardından idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, Sevilla maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.