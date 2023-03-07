Onlar futbol sahalarının genç yıldızları. Henüz 18 yaşında olmalarına rağmen bonservis bedelleri dudak uçurtuyor.

Listenin ilk sırasında Barcelona'nın genç yıldızı Gavi bulunuyor. Gavi'nin bonservis değeri 90 milyon euro.

[Fotoğraf: DepoPhotos / Youssoufa Moukoko]

Gavi'yi Borissia Dortmund'dan Youssoufa Moukoko takip ediyor. Kamerunlu futbolcu ise 30 milyon euro değerinde.

[ Angelo Gabriel]

Listenin 3 ve 4. sırasında Brezilyalılar yer alıyor. Santos'un genç yıldızı Angelo Gabriel 13, Vasco da Gama'lı Andrey Santos ise 12 milyon euro piyasa değerine sahip.

[Fotoğraf: DepoPhotos / Andrey Santos]

Brighton'dan Facundo Buonanotte 9 milyon euro ile listenin 5. basamağında.

[Fotoğraf: DepoPhotos / Facundo Buonanotte]

Aynı sırada, transfer politikasıyla son yıllarda kasasını dolduran Benfica'nın, 18 yaşındaki yıldız adayı Andreas Schjelderup da bulunuyor.

[Andreas Schjelderup]