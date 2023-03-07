Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 14:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Gençlerin piyasa değeri göz kamaştırıyor
[DepoPhotos arşiv / Gavi]
Futbol dünyasının harika çocukları, sahada olduğu gibi piyasa değerleri ile de göz kamaştırıyor. Henüz 18 yaşında olan futbolculardan Gavi, 90 milyon euro bonservis bedeli ile zirvede.
Onlar futbol sahalarının genç yıldızları. Henüz 18 yaşında olmalarına rağmen bonservis bedelleri dudak uçurtuyor.
Listenin ilk sırasında Barcelona'nın genç yıldızı Gavi bulunuyor. Gavi'nin bonservis değeri 90 milyon euro.
[Fotoğraf: DepoPhotos / Youssoufa Moukoko]
Gavi'yi Borissia Dortmund'dan Youssoufa Moukoko takip ediyor. Kamerunlu futbolcu ise 30 milyon euro değerinde.
[ Angelo Gabriel]
Listenin 3 ve 4. sırasında Brezilyalılar yer alıyor. Santos'un genç yıldızı Angelo Gabriel 13, Vasco da Gama'lı Andrey Santos ise 12 milyon euro piyasa değerine sahip.
[Fotoğraf: DepoPhotos / Andrey Santos]
Brighton'dan Facundo Buonanotte 9 milyon euro ile listenin 5. basamağında.
[Fotoğraf: DepoPhotos / Facundo Buonanotte]
Aynı sırada, transfer politikasıyla son yıllarda kasasını dolduran Benfica'nın, 18 yaşındaki yıldız adayı Andreas Schjelderup da bulunuyor.
[Andreas Schjelderup]
Etiketler: Transfer Haberleri
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