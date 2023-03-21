Fenerbahçe’de en önemli gündem sakat oyuncuların çokluğu. Depremzedelere yardım amacıyla organize edilen Zenit maçında, tedavileri devam eden 6 isim forma giyemeyecek.

Corendon Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan oyuncular Joshua King, Jayden Oosterwolde ve Enner Valencia’nın tedavilerine başlandı.

İlk belirlemelere göre King’de kas yaralanması, Oosterwolde’de aşil tendinopatisi, Valencia’da ise diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildi.

Sarı lacivertli kulübün paylaştığı sakatlık raporunda, detaylı incelemelerin önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

Diğer yandan Alanya deplasmanında sakatlanan 3 isim dışında Luan Peres, Lincoln Henrique ve Michy Batshuayi’nin de tedavilerine devam ediliyor.

Sakat oyuncuların çokluğu sarı lacivertli teknik heyeti düşündürse de, lige verilen arada tedavilerin yoğunlaşması bekleniyor.

