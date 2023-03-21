Milli boksör Ali Eren Demirezen, Balıkesir'de yaptığı açıklamada, menajer ve promotörlerin kendisine gereken kıymeti vermediğini öne sürdü.

Demirezen, federasyonla bir bağlantısının olmadığını ve çalışmalarını bireysel olarak sürdürdüğünü belirtti.

"Şu anda vermiş olduğumuz emeklerin karşılığını alamadığımız için yurt dışından bize kendimizi kanıtlamamız gerektiği söylenildi. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz maçlarda biz zaten kendimizi kanıtladık. Şu anda boksa ara verme kararı aldık çünkü emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Emeğimizin karşılığını alabilecek zemin veya ortam olursa boksa tekrar devam edeceğiz. Biz halkımızdan gereken manevi desteği alıyoruz ama insan emeğinin karşılığını maddi olarak da almak istiyor. Türk sporcusu yabancıların gözünde hep ikinci plandadır, yurt dışındaki bağlantılar kendimizi kanıtlamamız gerektiği söylüyor. Ben dünya sıralamasında ilk 20'de yer alarak kanıtladığımı düşünüyorum."

Demirezen, boksa ara vermesine ilişkin milletvekili adayı olacağına dair söylentilerin şu an için asılsız olduğunu fakat ilerleyen süreçte düşünebileceğini sözlerine ekledi.