Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özel çocuklar yarış pistine çıktı
[Fotograf: AA]
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel çocuklar için Kocaeli'deki Körfez Yarış Pisti'nde organizasyon düzenledi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, "Pistin Artı Biri" adı verilen farkındalık etkinliği, TOSFED Kadınlar Komisyonunun trafik ve yol güvenliği eğitimiyle başladı.
Pedagog eşliğinde etkinlik atölyesinde resim yapan çocuklar, "TOSFED Yıldızını Arıyor" yarışmacılarından Aziz Eren Elmas ile Apex Racing simülatöründe Körfez Yarış Pisti'ni deneyimledi.
Özel çocuklar, "2022 TOSFED Yıldızını Arıyor" birincisi Fatih Göçer'in kullandığı otomobille de pistte tur attı.
Etiketler: Kocaeli
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