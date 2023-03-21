Federasyondan yapılan açıklamaya göre, "Pistin Artı Biri" adı verilen farkındalık etkinliği, TOSFED Kadınlar Komisyonunun trafik ve yol güvenliği eğitimiyle başladı.

Pedagog eşliğinde etkinlik atölyesinde resim yapan çocuklar, "TOSFED Yıldızını Arıyor" yarışmacılarından Aziz Eren Elmas ile Apex Racing simülatöründe Körfez Yarış Pisti'ni deneyimledi.

Özel çocuklar, "2022 TOSFED Yıldızını Arıyor" birincisi Fatih Göçer'in kullandığı otomobille de pistte tur attı.