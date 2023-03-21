Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emmanuel Adebayor 39 yaşında futbol kariyerini noktaladı
[AA arşiv]
Türkiye'de Medipol Başakşehir ve Kayserispor formaları da giyen Togolu yıldız futbolcu Emmanuel Adebayor, 39 yaşında profesyonel kariyerini noktaladığını duyurdu.
Togolu forvet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel bir sporcu olarak kariyerim tepeden tırnağa inanılmaz bir yolculuktu. Her adımda yanımda oldukları için beni destekleyenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Türk futbolseverlerin Medipol Başakşehir ile Kayserispor'da izleme fırsatı bulduğu Togolu golcü; Real Madrid, Arsenal, Manchester City, Tottenham ve Monaco gibi önemli kulüplerin kadrosunda yer aldı.
Adebayor, Togo Milli Takımı'yla çıktığı 66 maçta 29 kez rakip fileleri havalandırdı.
Son Haberler
- 14:25
- 14:25
- 14:14
- 14:19
- 14:14
Sıradaki Haber
Milli boksör Ali Eren Demirezen boksa ara verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz