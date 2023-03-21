Beşiktaş yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, birçok futbolcusuyla yollarını ayıracak.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile Teknik Direktör Şenol Güneş, yeni sezon planlaması için temaslarına devam ediyor.

Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Dele Alli, Atiba, Welinton ve N’Koudou ile vedalaşılacak. Bu futbolcuların ayrılığına Şenol Güneş onay verdi.

Deneyimli teknik adam, sezon başında Corendon Alanyaspor’dan kiralanan Tayfur Bingöl’ün ise takımda kalmasını istedi. 30 yaşındaki futbolcu için Akdeniz ekibiyle görüşmeler sürüyor.

Artur Masuaku’da ise durum farklı. 2 maç daha 45 dakika ve üzeri forma giymesi durumunda tecrübeli futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek.

Böylece, 1 milyon 300 bin eurodan 2 yıllık yeni mukavelenin yolu açılacak. Yönetim, 2 milyon 200 bin euro olan satın alma opsiyonunu düşürmek için West Ham kulübü ile görüşüyor.

Sezon sonu boşa çıkacak diğer oyuncu ise Nathan Redmond. Siyah beyazlılar İngiliz futbolcuyu da kadrosunda tutmak istiyor. 29 yaşındaki futbolcu da Beşiktaş'ta kalmaya sıcak bakıyor.