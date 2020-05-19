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Fenerbahçe'de koronavirüs testleri negatif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik heyet, oyuncu ve personellere yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde görev yapan personelimize yapılan Covid-19 testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: koronavirüs testi FenerbahçeSon Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 14:05
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