Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde görev yapan personelimize yapılan Covid-19 testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.