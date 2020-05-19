Bundesliga'da 26. haftanın son maçında Werder Bremen ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Weser Stadı'nda seyircisiz ve koronavirüs önlemleri altında oynanan maçta Bayer Leverkusen, konuk olduğu Werder Bremen'i 4-1 mağlup etti.

6 dakikada 3 gol

Karşılaşmanın 28'inci dakikasında Kai Havertz attığı golle takımı Bayer Leverkusen'i rakibi karşısında 1-0 öne geçirdi. Sadece iki dakika sonra Werder Bremen'den Gebre Selassie, maçı beraberliğe getiren golü kaydetti.

Art arda gollerin geldiği karşılaşmanın 33'üncü dakikasında yeniden sahneye çıkan Kai Havertz, Werder Bremen karşısında hem kendisinin hem de takımının ikinci golüne imzasını attı. Devre arasına Bayer Leverkusen 2-1 önde girdi.

Maçın 61. dakikasında Mitchel Weiser attığı golle, takımı Bayer Leverkusen'i 3-1'lik üstünlüğe taşıdı. Karşılaşmanın 78. dakikasında ağları sarsan Kerem Demirbay, skoru 4-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Bayer Leverkusen deplasmanda Werder Bremen'i 4-1 ile geçerek önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

Werder Bremen kadrosunda bulunan Nuri Şahin karşılaşmada forma giymezken, Ömer Toprak ise maç kadrosunda yer almadı. Bayer Leverkusen bu sonuçla puanını 50'ye yükseltti. Werder Bremen ise 18 puanla tabelanın 17'nci sırasında kaldı.