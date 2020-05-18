Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gençlerimize 'Gülümse :)' dedik çünkü Gençler Gülerse Türkiye Güler. Genciz Biz" ifadelerine yer verildi.

Milli sporcuların görüntülerinin yer aldığı videoda, "Bugün bayramın var sevin Türkiyem. Milletinin kalbi evin Türkiyem. Asırlar boyu zaferler dolu, şanlı tarihinle övün Türkiyem." şarkısı seslandirildi.

Videoda, "Biliyoruzki yarınlar siz gençler sayesinde daha güzel olacak. Çünkü gençler gülerse Türkiye güler." mesajı ile gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Milli sporcular 19.19'da İstiklal Marşı okuyacak

Türkiye'nin dört bir yanındaki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait tesislerde milli sporcular, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümünde saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okuyacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın bu yıl kononavirüs salgını nedeniyle meydanlarda değil, interaktif olarak dijital ortamda kutlanılacağını açıkladı.