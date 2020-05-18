Haber Giriş: Kaynak: İHA
Atalanta-Valencia maçı koronavirüsün yayılmasında etkili oldu
[Fotoğraf: Reuters]
İtalya'nın batısında koronavirüsün hızlı yayılmasının sebebi olarak, hastanede yapılan yanlış tanı ve Atalanta-Valencia maçı olduğu düşünülüyor.
İtalya'nın Bergamo şehrinin Belediye Başkanı Giorgio Gori, Alzano Lombardo Hastanesi'nde ilk koronavirüs vakasının zatürre sanılarak salınması sonrası, oynanan Atalanta-Valencia maçının da virüsün yayılması noktasında kıvılcım etkisine neden olduğunu söyledi.
"Bergamo'daki Alzano Lombardo Hastanesi'nde ilk vaka zatürre sanılarak korona virüs testine tabii tutulmadı. 19 Şubat'ta Milano San Siro Stadyumu'nda oynanan Atalanta-Valencia maçına 40 binden fazla Bergamolu taraftar gitti. En az bir o kadar insan da evlerinde, barlarda gruplar halinde maçı izledi. O akşam muhtemelen salgının yayılmasında hızlandırıcı etki yaptı."
Etiketler: Atalanta Valencia koronavirüs İtalyaSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 21:41
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