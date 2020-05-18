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Trabzonspor kuvvet çalıştı
[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]
Lider Trabzonspor, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.
Hafta sonunu izinli geçiren bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde bir araya gelerek, basına ve taraftara kapalı akşam antrenmanı gerçekleştirdi.
Futbolcular kuvvet çalışması yaparak ayak tenisi oynadı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Etiketler: Trabzonspor koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 21:33
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