Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan Süper Lig'i 6 Haziran'da başlayacak
[Fotoğraf: İHA]
Yunanistan Süper Ligi ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan ligin 6 Haziran'da yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya vardı.
Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, sezonun 6-7 Haziran'da devam etmesi için kulüplerin anlaştığı ve bu talebin onay için federasyona iletileceği belirtildi.
Şampiyonun play-off sistemiyle belirlendiği Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos, normal sezonu 66 puanla lider olarak tamamlamıştı.
Etiketler: Yunanistan Süper Ligi koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 19:58
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