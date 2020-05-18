Leipzig forması giyen Alman futbolcu Timo Werner, Avrupa’nın önde gelen kulüplerini peşinden koşturuyor. Buna karşın 24 yaşındaki forvetin tercihini, Liverpool’dan yana kullanacağı belirtiliyor.

Werner’in, İngiliz ekibine gitmek istemesindeki en önemli neden teknik direktör Jürgen Klopp. Genç yıldız, Liverpool’u başarıdan başarıya taşıyan Alman çalıştırıcı ile birlikte kendini daha fazla geliştirebileceğini düşünüyor.

24 yaşındaki golcü oyuncuyu cezbeden bir başka yön ise kırmızılıların oynadığı futbol.

Werner'in, Liverpool'un benimsediği hücum anlayışının kendi stiline uygun olduğuna inandığı gelen bilgiler arasında.

Liverpool, Alman futbolcunun sözleşmesindeki madde sayesinde bu transferi 15 Haziran’a kadar 47 milyon euro karşılığında tamamlayabilir.