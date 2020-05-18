Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta vatandaşlar balkonlarında spor yaptı
[Fotoğraf: AA]
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri, koronavirüs salgınında "Evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla evlerinin balkonunda spor yaptırdı.
Mevlana Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesine müzik sistemi kuran Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri, vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.
Aynı anda site sakinlerinin evlerinin balkonlarına ve pencerelerine davet edilmesiyle antrenör Aydın Arslanboğan ısınma hareketleri yaptırdı.
[Fotoğraf: AA]
Daha sonra vatandaşlar antrenör Songül Torun yönetiminde step ve aerobik hareketleri yaptı.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ufuk Demir, "Evde kal, bizimle kal, hareketsiz kalma ve sporla kal" projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığının vatandaşları sporla buluşturduğunu söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: koronavirüs salgını Evde Kal Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma gençlik ve spor bayramı balkonda sporSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 19:12
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