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Pogba'nın abisi Florentin transfer oldu
[Fotoğraf: AA arşiv]
İngiliz ekibi Manchester United'da forma giyen Paul Pogba'nın abisi Florentin Pogba, Fransa 2. Lig takımlarından Sochaux'la 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Gineli defans oyuncusu ile gelecek hafta yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.
2017-2018 sezonunda Gençlerbirliği'nde de oynayan Florentin Pogba, son olarak Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Atlanta United'da forma giymişti.
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