Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bundan 101 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak ulusumuzun kaderini değiştiren Milli Mücadelemizi başlatmıştır. 19 Mayıs, özgürlüğü ve bağımsızlığı için canını ortaya koyan bir milletin dünyaya örnek destansı mücadeleyle kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ışığının yakıldığı gündür. Büyük Önder Atatürk, zafer ve gururun timsali olan bu anlamlı günü, Gençlik ve Spor Bayramı olarak Cumhuriyetimizi ilelebet koruyacak olan genç nesillere armağan etmiştir. Topluma spor kültürünü benimsetme misyonundan asla vazgeçmeyen futbol federasyonu da Türkiye'nin yarınları olan gençlerimizin yanında olmayı var gücüyle sürdürecektir. Bu duygularla bize bu eşsiz vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

Trabzonspor

"19 Mayıs 1919 tarihi, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin oluşumuna ve 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden uzun ve zorlu sürecin başlangıcı, Milli Mücadelemizin nirengi noktasıdır. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bu özel gün, belleklerimizde zafer, gurur ve mücadelenin simgesi olarak yerini almıştır. Atatürk gençliği, bu ülkenin geleceği ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük teminatıdır. Bizlerin görevi, bu milli bayramımızı yaşamak ve yaşatmak; böylelikle nesilden nesile aktarılacak ulusal bilincin köklenmesini sağlamaktır. ‪19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gözünde hiçbir zaman sıradan bir gün olmamalıdır. İçinden geçtiğimiz bu türbülanslı zamanlar dahil; hiçbir 19 Mayıs, bugünün taşıdığı manevi hüviyete layık bir kutlamadan mahrum kalmamalıdır.

Bizler bugün, fiziksel olarak gösterişli kutlamalar yapma imkanı bulamasak dahi, kalbimizin en derinlerinde bugünü yaşıyor; çocuklarımız ve gençlerimiz ile bugünün anlam ve ehemmiyetini bir defa daha keşfediyoruz. Daha büyük kutlamaların coşkusunu yarınların 19 Mayıslarına erteliyoruz. Ancak biliyoruz ki; Türkiye Cumhuriyeti varlığını sürdürdüğü müddetçe 19 Mayıslar, geçmiş ve geleceğimizin yıkılmaz köprüsü olarak milli şuurumuzun temel taşı vazifesini üstlenmeye devam edecek. Ben bu duygular içinde tüm vatandaşlarımızın ‪19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, bu coşkunun sonsuza kadar yaşamasını yürekten temenni ediyorum."

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk gençliğine olan güvenini, kurduğu cumhuriyeti emanet ederek göstermiş, gençliğin milletlerin gücü, inancı ve yarınları olduğunu vurgulamıştır. Bu emanete layığı ile bugüne kadar sahip çıkan gençlerimiz, bugünle yarın arasındaki köprü olarak aydınlık yarınlarımızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, 101. yıl dönümünde Milli Mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm vatan kahramanlarımızı şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz."

Galatasaray

"Sonu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile biten milli mücadelenin başlangıç tarihi sayılan 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümünü yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı gündür. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelenin başlangıcı olması açısından büyük önem taşıyan ve ulusumuzun bağımsızlık yolunda ilk adımını atmasını sağlayan 19 Mayıs 1919 tarihini, Türk gençliğine armağan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 101. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan için mücadele etmiş tüm şehitlerimizin hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

Fenerbahçe

"Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milletimizin bağımsızlık mücadelesi Kurtuluş Savaşı'nın ateşini yakmasının 101. yıl dönümünde Ulu Önderimizi, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, 9 branşımız ve yüzlerce sporcumuzla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü

"Milletimizin haklı mücadelesinin başladığı günün 101. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

BeşiktaşKulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi

Çebi, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin tarihi ve talihi açısından hayati bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "16 Mayıs'ta Beşiktaş'tan başlayıp 19 Mayıs'ta Samsun'da biten yolculuk sonunda istiklal mücadelemizin tohumları da atılmıştır. Çünkü o yolculuk tükenmez bir umudun, cesaretin, azmin ve inancın yolculuğudur. Çünkü Bandırma Gemisi, bir gemiye sığdırılabilecek yükten çok daha fazlasını taşımış, bir milletin kaderini omuzlamıştır." ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da başlattığı istiklal mücadelesinin, kısa zamanda bütün vatan sathına yayıldığı ve bu mücadelenin dört yıl sonra cumhuriyetin ilanı ile taçlandığını aktaran Çebi, şunları kaydetti:

"19 Mayıs, diriliştir.19 Mayıs, can suyudur. 19 Mayıs, Türk milletinin hiçbir şart altında esarete boyun eğmeyeceğini cihana bir kez daha haykırışıdır. 19 Mayıs'ı Türkiye'ye armağan eden, en büyük Beşiktaşlı Atatürk'tür, 19 Mayıs'ı, Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir.

Kurucularımızdan Ahmet Fetgeri Aşeni'nin 1935 yılında kulübümüz adına yaptığı önerinin kanunlaşması sonrasında '19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı' büyük bir coşkuyla, büyük bir onurla nesilden nesile kutlanmaya devam edilmektedir. Büyük Beşiktaş ailesi adına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu topraklar için kahramanca çarpışan bütün şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla anıyorum."

Gençlerbirliği

"Gençlerle birlikte, 101 yıllık bir heyecanla, izindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı

"Gençlik ve sporun birbirini tamamlayan toplumun iki önemli yapı taşı olduğunu biliyor, gençlerimizin geçmişinden aldığı güç ve sorumlulukla Türk bayrağını ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Atatürk’ü anlamak, bağımsızlığımızın en büyük sembolü al bayrağımızı sevmek, her alanda mücadele etmekten geçer. Bu mücadeleyi de çalışan, birleştiren, milli ve manevi değerlerini koruyarak dünyaya örnek olacak Türk gençliği başarabilir."

Türkiye Voleybol Federasyonu

"Büyük önder Atatürk, milli mücadelenin başlangıcı olması sebebiyle büyük önem taşıyan 19 Mayıs 1919 tarihini Türk gençliğine armağan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basışının 101. yıl dönümünde, Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

MKE Ankaragücü

"Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız." sözü paylaşılarak, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

Türkiye Hentbol Federasyonu

"Bu bayram, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık mücadelesinin ateşi olup, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağanıdır. Atatürk'ün, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözü ışığında federasyonumuz Türk hentbolu ve sporunun gelişimi için gençlere olan desteğine devam edecektir. 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna canını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Musa Aydın yaptığı yazılı açıklamada, milli mücadelenin başlangıcı olan bu günün Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edildiğini hatırlattı.

"İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. Kurtuluş Savaşı'mızı zafere ulaştıran irade, kararlılık ve inancı, gençlerimizin aynen muhafaza ettiklerini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum."

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı

"Gururumuz gençlerimiz, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı ve ulusal kurtuluş mücadelemizi başlattığı bu tarihi günün 101. yıl dönümüne ulaşmanın gururu içindeyiz. Biliyorum ki; yaşadığımız pandemi süreci gençlerimizin Atalarının kendilerine armağanı olan bu eşsiz günü coşkuyla kutlamasına engel olmayacaktır. Ülkemizin gururu gençlerimiz; bayramını en coşkulu, en gururlu şekilde yaşayacak ve Atamıza olan minnet borcunu en güzel şekilde ödeyecektir."

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anan Atalı, "101. yıl dönümünde, ulusal kurtuluş mücadelemizin başlangıcı olarak Samsun'dan doğan güneşin sıcaklığını, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı meşalenin ateşini tüm kalbimizle hissediyoruz. Yüreği vatan sevgisi ve bağımsızlık ateşiyle dolu atalarımızın bizlere emanet ettiği bu onurlu zaferle ne kadar övünsek; atalarımıza ne kadar minnet duysak az. Gençlerimize dün olduğu gibi bugün de tüm kalbimizle inanıyor; onların gücüne, inancına, vatan sevgisine sığınarak geleceğimizi kuruyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ışığında bu ülkeye sahip çıkmaktan, yüzümüzü güneşe dönmekten vazgeçmeyeceğiz."

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla yola çıktığı anlamlı gün olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

Anadolu Efes Spor Kulübü

Anadolu Efes Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel bir video hazırladı.

Hazırlanan videoda kulüp başkanı Tuncay Özilhan, genel direktör Alper Yılmaz, lacivert-beyazlı basketbol takımının başantrenörü Ergin Ataman, A takımı oyuncuları Doğuş Balbay ve Yiğitcan Saybir ile 16 yaş altı takımı oyuncusu Karahan Tuan Efeoğlu yer aldı.

Videoda 19 Mayıs'ta atılan ilk adımın sorumluluğunun nesilden nesile aktarılmasına vurgu yapıldı.

Bedensel engelli milli sporcular, 19 Mayıs'ı İstiklal Marşı'nın tüm kıtalarını okuyarak kutladı

Bedensel engelli milli sporcular, yayımladıkları videolarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı İstiklal Marşı'nın tüm kıtalarını okuyarak kutladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonun hazırladığı videoya milli sporcular Özgür Gürbulak, Sümeyye Boyacı, Elke Lalev Van Achterberg, Uğurcan Özer, Rahmi Özcan,Aysel Özgan, Abdullah Ilgaz, Büşra Ün, Öner Bozbıyık, Merve Nur Eroğlu, Neslihan Kavas, Sevilay Öztürk, Mücahit Günaydın, Şeyhmus Erdinç, İlker Tuzcu, Sena Karaoğlu, Cem Gezinci, Miray Ulaş, Abdullah Kayapınar, Dilba Tanrıkulu, Uğur Altınel, Çağla Baş, Vedat Aksoy, Kemal Güleş, Ali Akel, Halime Yıldız, Nesim Turan, İsmail Parlak, Nazmiye Muratlı, Nergis Altıntaş, Gökhan Seven, İbrahim Yavuz, Berkay Yavaş, Züleyha Bingöl, Yiğit Caner Aydın, Fatih Kamuz, Rabia Akyürek, Beytullah Eroğlu, Sibel Çam, Murat Oğuz, Hamide Doğangün katıldı. Sporcular, İstiklal Marşı'nın bütün kıtalarını sırayla okudu.