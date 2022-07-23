Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla son erdi.

Tedavilerine devam edilen Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz antrenmanda yer almadı. Mert Hakan Yandaş'ın tedavisi nedeniyle 1-2 hafta daha takımdan uzak kalacağı bildirildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.