Başkan Ali Koç bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte cumartesi günü Portekiz’e gitti. Yaklaşık bir ay önce deneyimli teknik adamla biraraya gelen Koç, ikinci buluşmada önemli mesafe kat etti.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da görüşmede yer aldı. Daha önce ekibiyle birlikte yaklaşık 7 milyon euro beklentisi olan Jesus ile ücret konusunda belli bir noktaya gelindiği öğrenildi.

Tarafların mayıs ayı içinde anlaşma konusunda son kararı vereceği gelen haberler arasında.

Löw seçeneği hala masada

Yönetim, Portekizli teknik adamla anlaşamama ihtimaline karşı Löw seçeneğini de masada bekletiyor.

Alman çalıştırıcı ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör sürecinde sıkıntı yaşanmaması adına alternatif isimleri de elinde bulundurmaya çalışıyor.

İsmail Kartal'ın da kulüpte kalmasını isteyen Ali Koç, deneyimli isme sezon sonunda uygun bir görev tanımı sunacak.