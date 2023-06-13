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Spor
TRT SPOR 13.06.2023 12:55

Fenerbahçe'de hedef Edin Dzeko

Transfere hızlı başlayan Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek istiyor. Enner Valencia ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerin hedefindeki isim Edin Dzeko.

Fenerbahçe'de hedef Edin Dzeko
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Fenerbahçe'de tek gündem transfer. Enner Valencia ile ayrılık kararı alan sarı lacivertliler, hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'i renklerine bağlayan Fenerbahçe’nin bir diğer transfer hamlesi 37 yaşındaki Edin Dzeko. Sarı lacivertliler Bosna Hersekli golcüyü ikna etmek için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'den 2 yıllık teklif

Fenerbahçe yönetimi Dzeko'ya teklifini iletti ve cevap beklemeye başladı. Inter, oyuncuyu 1 sene daha kadrosunda tutmak isterken, sarı lacivertlilerin teklifinin 2 yıllık olduğu kaydedildi.

İlerleyen günlerde Dzeko cephesinden gelecek cevaba göre transfer netlik kazanacak.

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