Fenerbahçe'de hedef Edin Dzeko

Fenerbahçe'de tek gündem transfer. Enner Valencia ile ayrılık kararı alan sarı lacivertliler, hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'i renklerine bağlayan Fenerbahçe’nin bir diğer transfer hamlesi 37 yaşındaki Edin Dzeko. Sarı lacivertliler Bosna Hersekli golcüyü ikna etmek için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'den 2 yıllık teklif

Fenerbahçe yönetimi Dzeko'ya teklifini iletti ve cevap beklemeye başladı. Inter, oyuncuyu 1 sene daha kadrosunda tutmak isterken, sarı lacivertlilerin teklifinin 2 yıllık olduğu kaydedildi.

İlerleyen günlerde Dzeko cephesinden gelecek cevaba göre transfer netlik kazanacak.