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Spor
TRT SPOR 13.06.2023 12:35

Ali Sowe MKE Ankaragücü'nde kaldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, kiralık golcüsü Ali Sowe ile yeniden anlaşma sağladı.

Ali Sowe MKE Ankaragücü'nde kaldı
[Fotoğraf: AA arşiv]

u sezon takıma katkısı ile dikkat çeken Sowe, gelecek sezon da Başkent ekibinin forması giyecek. Bonservisi Rus ekibi Rostov'da bulunan Gambiyalı forvet, 36 maçta 16 gol atıp, 4 de asist yaptı.

Güçlü fiziği ile dikkat çeken 28 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli kulüpte kalmak istediğini belirtmişti.

FIFA'nın Rusya'daki futbolculara tanıdığı serbest transfer hakkını 1 yıl uzatması sonrası, görüşmeler sadece MKE Ankaragücü ve Ali Sowe arasında yapıldı.

Başkent temsilcisinde yine kiralık olarak forma giyecek golcü futbolcunun, Rostov ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
 

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