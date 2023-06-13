Kilis'te depremzede çocuklar geleneksel sporları deneyimliyor

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan "Etnospor Etkinlik Tırı"nda, binicilik, okçuluk, ok savaşları, masa oyunları, kale oyunu, mas güreşi, çömlek oyunu, atlı cirit, topaç ve VR oyunları gibi etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklere çocuk ve yetişkinler katılarak, geleneksel sporları ve oyunları deneyimleme fırsatı buldu.

[Fotoğraf: AA]

Etkinlik sorumlusu Numan Parto, etkinlik tırıyla deprem bölgesini gezdiklerini söyledi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak barınma ihtiyaçlarının yanı sıra bölgedeki kültürel ve sosyal ihtiyaçları da karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Parto, hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik geleneksel sporların bulunduğu etkinlik tırını deprem bölgelerinde gezdirdiklerini ifade etti.

Çocuklar da etkinlik tırında geleneksel oyunlar oynayarak eğlendiklerini belirtti.