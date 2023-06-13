6 yaşındaki Emir sürat pateninde Türkiye şampiyonu oldu

Erzurum’da 1 yıl önce henüz 5 yaşındayken buz üzerinde duramadığı için ağlayarak ailesinin isteğiyle sürat patenine başlayan Aktaş, bu spordaki ilk senede Kocaeli'de düzenlenen Short Track Federasyon Kupası-2'de Türkiye 3.'sü oldu.

Minik sporcu Aktaş, Erzurum'da 10-11 Haziran’da düzenlenen 2023 Analig Osman Bayrakdar Sezonu Buz Pateni Türkiye Birinciliği yarışlarında G kategorisi 333 metrede Türkiye şampiyonu, aynı kategoride 111 metrede ise Türkiye 2'ncisi olmayı başardı.

İlk şampiyonluğuyla moral bulan Aktaş, ailesini ve antrenörünü de gururlandırdı.

[Fotoğraf: AA]

"Ne kadar ağlasam da çok mutlu olmuştum"

Emir Faruk Aktaş, sürat patenine ağlayarak başladığını söyledi. Aktaş, bu sporu uzun yıllar yapmak istediğini ifade etti.

"Hocalarım sayesinde başladım. Bu sebeple hocalarımı da bu sporu da çok seviyorum. İlerideki en büyük hedeflerim arasında bu branşta milli sporcu olabilmek var. Ülkemi uluslararası liglerde temsil etmek istiyorum. Buraya geldiğimde ne kadar ağlasam da çok mutlu olmuştum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Baba Fatih Aktaş, oğlunun spora severek devam ettiğini belirtti.

"Buz patenine ilk başladığında çekingendi ve gelmek istemiyordu. Salona girerken ağlıyordu ancak hocalarının motive etmesiyle bu sıkıntıları atlattık ve şu an gayet iyi gidiyor. Şükürler olsun herhangi bir sakatlık yaşamadık. Son yarışlarda da elde ettiği başarılar bizleri çok gururlandırdı."

Anne Sema Aktaş ise oğlunun öğrenme aşamasındayken buzda defalarca düşüp kalktığını ve her geçen gün bu sporu daha çok sevdiğini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Antrenör Yulia Karadağ: Artık profesyonel spor hayatına atıldı

Antrenör Yulia Karadağ da haftada 6 gün, 3'er saat antrenman yaptıklarından bahsetti. Karadağ, Emir Faruk'u sıfırdan alıp yetiştirdiklerini söyledi.

"Buzun üstünde duramıyordu ve yürüyemiyordu. Hiçbir şey bilmiyordu ama 1 yılda gereken çalışmalarımızı yaptık. Bir saati ısınma olmak üzere 2 saat buz antrenmanı ve son bir saat de soğuma antrenmanı yapıyoruz. Çocuk artık profesyonel spor hayatına atıldı. Bu kadar kısa sürede üstün başarılar elde etti. Daha da iyi olacağına inanıyoruz."