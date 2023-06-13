Milli basketbolcu Sevgi Uzun Avrupa Şampiyonası'ndan umutlu

Milli basketbolcu Sevgi Uzun, Avrupa Şampiyonası için çok güzel bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, çok genç bir ekip olduklarına dikkati çekti.

Sevgi, takımda çok tecrübeli oyuncuların sayısının az olduğunu anlattı.

"Ama onlar da bize çok yardımcı oluyor. Gençlerin enerjisi tüm takımı kaplıyor bence. İstediklerimizi sahaya yansıtamadığımız maçlar da oldu. Bunlardan ders çıkarıp, üstüne çalışıp en iyi şekilde Avrupa Şampiyonası'na gitmek istedik. Şu an bu noktadayız. Önümüzde de çok güzel maçlar olacağına inanıyorum. Hedefimiz gruptan çıkmak ilk başta. Güzel bir mücadeleyle, adım adım, orada da gidip elimizden gelen en iyi sonucu elde edeceğimize inanıyorum."

Milli oyuncu, psikolojilerinin, enerji ve motivasyonlarının iyi olduğunu belirtti.

"Mental olarak gerçekten zor bir süreç. Ama çok iyi atlattığımızı, orada daha iyi olacağını düşünüyorum. Adım adım gitme konusunda da turnuva gerçekten çok zorlu ve mücadelesi yüksek bir alan. Turnuva sürprizlerle dolu. Çok farklı yerlerden çok farklı şeyler çıkabiliyor. O yüzden gün gün gidip, maç maç gidip en iyi sonucu elde edip sonraki basamağa geçmek istiyoruz."

[Fotoğraf: AA / Milli basketbolcu Sevgi Uzun] [Fotoğraf: AA / Milli basketbolcu Sevgi Uzun]

"Basketbol seviyesi çok yüksek bir lig oynadık"

Sevgi Uzun, Türkiye'de basketbola olan ilgiyi nasıl gördüğü sorusuna yanıt verdi.

"Bence özellikle geçen sezon basketbol seviyesi çok yüksek bir lig oynadık. O yüzden de seyircilerin ilgisinin arttığını düşünüyorum. Ligimizde, her ligde, yani Avrupa Ligi'nde, Avrupa kupasında final oynayan Türk takımları var. Bu da çok değerli bir şey bence. Türk oyuncuların özellikle sorumluluk alması da küçük yaştaki veya dışarda izleyen genç kızlara illa ki rol model veya hedef oluyordur diye düşünüyorum. Biz de elimizden geldiğince bunu en iyi şekilde yansıtmaya, onları basketbola çekmeye çalışıyoruz. Umarım onlar da bizi izleyip heyecanlanıyorlardır. Umarım bunun sayısı da git gide artar."

Basketbola başlama hikayesini de anlatan başarılı basketbolcu, ablasını izleyerek büyüyen bir kız olduğunu aktardı.

"Ablam benden önce basketbola başlamıştı. Ona çok özenip voleybolcu olmak istememe rağmen ablamın basketbola olan sevgisiyle ben de basketbola tutuldum ve sonra da bırakamadım."