Ryan Kent Fenerbahçe'nin 3. İngiliz'i

Sarı-lacivertli kulüp, 26 yaşındaki oyuncunun transferiyle üçüncü kez bir İngiliz futbolcuyu takıma dahil etti.
Fenerbahçe, tarihindeki ilk İngiliz futbolcu transferini Horace Armitage'i kadrosuna katarak yapmıştı. Söz konusu transfer, sarı-lacivertlilerin aynı zamanda ilk yabancı oyuncu transferi olarak kayıtlara geçmişti.
Fenerbahçe'nin bir diğer İngiliz transferi ise Dalian Robert Atkinso'du. Ryan Kent böylece, Fenerbahçe'nin 3. İngiliz oyuncusu oldu.
Yeni sezonun ilk transferi
Ryan Kent, Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı ilk isim oldu.
Başkan Ali Koç döneminin 79. transferi olan İngiliz oyuncu, 2023-2024 sezonunda sarı-lacivertlilerin ilk hamlesi olarak ön plana çıktı.
Kent'in 6. kulübü Fenerbahçe
Ryan Kent, Fenerbahçe'ye imza atarak profesyonel kariyerinde 6. takımını seçti. Liverpool akademisinde yetişen İngiliz oyuncu, ardından kiralık olarak Coventry takımında forma giydi.
Bu deneyimin ardından Barnsley ekibine kiralanan Kent, ilk yurt dışı macerasını ise Almanya'nın Freiburg takımında yaşadı.
Son olarak İngiltere'de Bristol City'e kiralanan hücum oyuncusu, kariyerindeki en önemli adımı ise İskoçya'nın Glosgow Rangers ekibine giderek attı.
Rangers'a 2018-2019'da kiralanan Kent, sezon sonunda Rangers tarafından bonservisiyle kadroya katıldı.
İskoç ekibinde 5 sezon forma giyen kanat oyuncusu, sergilediği istikrarlı performansın ardından bonservissiz olarak Fenerbahçe'ye geldi.
Fenerbahçe'nin yabancı futbolcuları
Sarı-lacivertli kulübün, Ryan Kent de dahil olmak üzere 116 yılda kadrosuna dahil ettiği 178 futbolcu ülkelerine göre şöyle:
Brezilya (26): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique
Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.
Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer
Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde
Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack
Portekiz (7): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma
Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Zanka
Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas.
Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel
Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.
Gana (4): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew
İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi
Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti
Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter
Mısır (3): Hüseyin, Kamil, Faid
Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov
Sırbistan (3): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic
Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni
İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado
Fransa (3): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami
İtalya (3): Ranço, Baldini, Joao Pedro
Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi
Fas (2): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar
Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev
Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi
Polonya (2): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski
İngiltere (2): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson
Hırvatistan (2): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas
Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia
İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen
Slovakya (2): Miroslav Stoch, Martin Skrtel
Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla
İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh
Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc
Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette
Çekya(2): Michal Kadlec, Filip Novak
Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai
Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski
Güney Afrika (1): John Moshoeu
Bosna Hersek (1): Demir Hotic
İsrail (1): Haim Revivo
Meksika (1): Diego Reyes
Kosova (1): Vedat Muric
Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues
Ekvador (1): Enner Valencia
Kongo (1): Marcel Tisserand
Tanzanya (1): Mbwana Samatta
Güney Kore (1): Min-jae Kim
Sierra Leone (1): Steven Caulker
Belçika (1): Michy Batshuayi
Norveç (1): Joshua King
Not: Aurelio, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçti. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Baliç ve Boliç bu yüzden değerlendirmeye alınmamıştır.