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Spor
AA 13.06.2023 11:24

Süper Lig'in en verimli golcüsü Valencia

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, aynı zamanda ligin en verimli oyuncusu olma başarısını gösterdi.

Süper Lig'in en verimli golcüsü Valencia
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Fenerbahçe ile yollarını ayırıp Brezilya ekibi Internacional'e transfer olan ve Süper Lig'de kariyerinin en skorer sezonunu geride bırakan 33 yaşındaki Enner Valencia, Süper Lig'de 10 ve üzeri gol atan futbolcular arasında en sık skor değiştiren isim olarak öne çıktı.

Ligde forma giydiği 31 karşılaşmada 2 bin 253 dakika sahada kalan Ekvadorlu futbolcu, 29 kez topu filelerle buluşturdu. Valencia, 77,6 dakikada bir meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Enner Valencia, Süper Lig'de attığı 29 golün 12'sini penaltı atışlarından kaydetti.

Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya teşekkür
Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya teşekkür

Icardi ikinci sırada

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, golcü futbolcular arasında Enner Valencia'dan sonra skora en sık etki eden isim oldu.

Arjantinli futbolcu, ligde forma giydiği 24 müsabakada bin 890 dakika sahada kaldı ve 22 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük paya sahip olan Icardi, 85,9 dakikada bir meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar ile Fenerbahçe'den Michy Batshuayi, 101,6 dakika bir gol atarak, bu alanda Valencia ve Icardi'yi takip etti.

Figueiredo 257 dakikada bir gol attı

Süper Lig'de golcü futbolcular arasında skoru en geç değiştiren isim Joao Figueiredo oldu.

Bu sezon Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir formalarını giyen Brezilyalı futbolcu, 34 karşılaşmada 2 bin 577 dakika forma giydi ve 10 gol attı. Joao Figueiredo, 257,7 dakikada bir topu filelerle buluşturdu.

Golcülerin performansı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 10 ve üzeri gol atan futbolcuların performansları şöyle:

Futbolcu Takım   Maç Süre Dk. Gol Süre-Gol
Enner Valencia Fenerbahçe   31 2253 29 77,6
M'Baye Diagne Fatih Karagümrük   33 2512 23 109,2
Mauro Icardi Galatasaray   24 1890 22 85,9
Fabio Borini Fatih Karagümrük   30 2384 20 119,2
Umut Nayir Ümraniyespor   31 2648 17 155,7
Cenk Tosun Beşiktaş   32 1945 15 129,6
Haji Wright Antalyaspor   28 2374 15 158,2
Riad Bajic Giresunspor   34 2880 14 205,7
Vincent Aboubakar Beşiktaş   16 1321 13 101,6
Ali Sowe MKE Ankaragücü   32 2748 12 229
Michy Batshuayi Fenerbahçe   19 1220 12 101,6
Valon Etemi İstanbulspor   30 2225 12 185,4
Younes Belhanda Adana Demirspor   30 2282 12 190,1
Trezeguet Trabzonspor   28 2128 11 193,4
Ahmed Hassan Alanyaspor   24 1792 10 179,2
Joao Figueiredo Gaziantep FK-Medipol Başakşehir   34 2577 10 257,7
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