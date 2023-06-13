Çok Bulutlu 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 13.06.2023 10:47

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı hız kazandı

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus dönemi de sona erdi. Sarı-lacivertliler, vakit kaybetmeden teknik adam arayışlarına başladı.

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı hız kazandı

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunu 80 puanla şampiyon Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda ise finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.

Müsabakanın ardından Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerle sözleşmesinin sona erdiğini ve kulüple yollarının ayrıldığını açıkladı.

Haziran 2018’de göreve gelen ve geride kalan 5 sezonda 4’ü yabancı olmak üzere 10 farklı teknik adamla çalışan Başkan Ali Koç ve yönetimi, Jesus'un ayrılığının ardından da teknik direktör arayışlarını hızlandırdı.

Kanarya'da listede Vincenzo Montella, Mircea Lucescu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı yer alıyor. Sarı-lacivertliler, birkaç gün içinde söz konusu adaylar arasından kararını verecek ve takımın yeni teknik direktörünü açıklayacak.

Bir yandan eksik bölgeler için transfer çalışmalarına da başlayan Fenerbahçe'nin ilk transferi, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Kent oldu. Sarı-lacivertli ekip, genç futbolcuyla ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele edecek olan Fenerbahçe’nin, 2. eleme turunda karşılaşacağı rakibi 21 Haziran’daki kura çekiminde belli olacak.

Bu çerçevede ilk resmi maçına 27 Temmuz’da çıkacak sarı-lacivertlilerin, yeni teknik direktörün açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 3 hafta sonra hazırlıklarına başlaması bekleniyor.

ETİKETLER
Fenerbahçe Abdullah Avcı Sergen Yalçın Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Galatasaray'da kiralık oyuncular dönüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:39
Tatil öncesi tren hatlarında kapasite artırıldı
11:35
ABD: Çin'in askeri gücünü artırma çabalarına karşı diplomatik adımlar atıldı
11:46
Trafik kazasında yaralanan eski Ekonomi Bakanı Zeybekci taburcu oldu
11:31
Uganda'da 13 polis 'Müslümanlara işkence' yapmaktan açığa alındı
11:26
Twitter CEO'su: Platform en güvenilir gerçek zamanlı bilgi kaynağı olacak
11:24
ABD'de rehabilitasyon merkezleri kapandı, bağımlılıkla mücadele edenler evsiz kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
FOTO FOKUS
Yalova'da gece saatlerinde ters şeritte ilerleyen araç tehlike saçtı
Yalova'da gece saatlerinde ters şeritte ilerleyen araç tehlike saçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ