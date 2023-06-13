Galatasaray'da kiralık oyuncular dönüyor

Galatasaray, sezonu 27 Haziran'da açacak. Sarı kırmızılı ekip çalışmalara Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak. Takım, 8 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek ve çalışmalarını 10 gün boyunca burada sürdürecek.

Galatasaray'da birçok futbolcu, başka takımlara kiralanmıştı. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte bu oyuncular takıma dönecek.

Böylece sarı kırmızılılar, İstanbul'daki ilk etap kamp çalışmalarına kalabalık bir kadroyla başlayacak. Mustafa Muhammed, Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ın durumları da kampların ardından netleşecek.

Kiradan dönecek olan bazı yerli futbolcuların drumu da aynı süreçte belirlenecek. Taylan Antalyalı ve genç kaleci Batuhan Şen, takımda kalma şansı yüksek oyuncular arasında gösteriliyor..