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Spor
TRT SPOR 13.06.2023 12:30

Beşiktaş'ta stoper arayışı sürüyor

Beşiktaş yönetimi, savunma hattına en az 1 takviye yapmayı planlıyor. Siyah beyazlıların listesinde, Daniel Amartey ve Vitor Tormena yer aldı.

Beşiktaş'ta stoper arayışı sürüyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, stoper bölgesine en az 1 takviye yapmayı planlıyor.

Transferdeki ilk tercih Daniel Amartey. Daniel Amartey'nin, 6,5 yıldır forması giydiği Leicester kulübüyle olan sözleşmesi bitti.

İngiliz ekibiyle 145 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 3 gol 1 asist üretti. Amartey, Gana Milli Takım formasını ise 48 kez terletti.

Listedeki diğer isimse Vitor Tormena. Braga forması giyen Brezilyalı stoper, geçen transfer döneminde de Beşiktaş’ın gündemine gelmişti.

Amartey ile görüşmelerini sürdüren yönetim, Ganalı oyuncudan istediği sonucu alamazsa rotasını Tormena’ya çevirecek.

Beşiktaş yönetimi transferde, teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda hızlı hareket etmeyi planlıyor. Kadrodaki eksiklerin bir an önce giderilmesi ve transferlerin yurt dışı kampına yetiştirilmesi amaçlanıyor.

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