Fenerbahçe'de Dzeko Kayserispor maçında yok

Fenerbahçe, yıldız futbolcusu Edin Dzeko'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman sonrası ağrı şikayeti yaşayan, bu nedenle hastanede MR görüntülemesi yapılan oyuncunun, sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildi ve tedavisine başlandı.

Trendyol Süper Lig'de 20 Aralık Çarşamba günü yapılacak Mondihome Kayserispor maçında riske edilmeyecek Dzeko, 18. haftadaki Galatasaray mücadelesinde sahada olması bekleniyor.