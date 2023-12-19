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Spor
AA 19.12.2023 13:10

Fenerbahçe'de Dzeko Kayserispor maçında yok

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildi.

Fenerbahçe'de Dzeko Kayserispor maçında yok
[Fotoğraf: DepoPhotos]
 

Fenerbahçe, yıldız futbolcusu Edin Dzeko'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman sonrası ağrı şikayeti yaşayan, bu nedenle hastanede MR görüntülemesi yapılan oyuncunun, sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildi ve tedavisine başlandı.

Trendyol Süper Lig'de 20 Aralık Çarşamba günü yapılacak Mondihome Kayserispor maçında riske edilmeyecek Dzeko, 18. haftadaki Galatasaray mücadelesinde sahada olması bekleniyor.


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